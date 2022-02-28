Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 20'ye çıkardı
AA, Emre Gürkan Abay - Güncel
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Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardığını duyurdu.
Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardığını duyurdu.
Bankadan yapılan açıklamada, Rus piyasalarında yaşanabilecek olası sorunlara işaret edildi.
Vatandaşların birikimlerinin değer kaybetmemesi, mali ve fiyat istikrarının korunması için faiz artırımı kararı alındığına işaret edilen açıklamada, politika faizinin 10,5 puan artışla yüzde 9,5'ten yüzde 20 çıkartıldığı belirtildi.
AA / Emre Gürkan Abay - Güncel