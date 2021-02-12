Rusya Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi
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Rusya Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

12.02.2021 13:51 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:54
Rusya Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

Rusya Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4,25 seviyesinde bıraktı.

Rusya Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4,25 seviyesinde bıraktı.

Bankadan yapılan açıklamada, enflasyon riskinin devam etmesi üzerine politika faizinin sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

Rus ekonomisindeki toparlanmanın yıl başından bu yana sürdüğüne işaret edilen açıklamada, talepteki toparlanmanın beklenenden daha istikrarlı ilerlediği, ancak fiyatlar üzerinde baskı oluşturan arz tarafındaki kısıtlamaların devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'da enflasyonun 2021'de yıllık yüzde 3,7 ila 4,2 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü belirtildi.

2015'in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, Temmuz 2020'de politika faizini yüzde 4,25'e kadar düşürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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