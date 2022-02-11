Rusya Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan artırdı - Haberler
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Rusya Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan artırdı

AA, Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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Rusya Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan artırdı

Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını beklentiler doğrultusunda 100 baz puan artırarak yüzde 9,5'e çıkardı.

Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını beklentiler doğrultusunda 100 baz puan artırarak yüzde 9,5'e çıkardı.

Bankadan yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısının gerçekleştirilerek faiz artışı yönünde karar verildiği duyuruldu.

Rusya Merkez Bankası Yönetim Kurulu'nun faiz oranını 100 baz puan artırarak yıllık yüzde 9,5'e yükselttiği ifade edilen açıklamada, "Talep genişlemesi, arz kapasitesini aşmaya devam ediyor. Mevcut işgücü kaynaklarının sınırlı doğası göz önüne alındığında, ekonomik aktivitenin hızlı toparlanması enflasyonist baskıyı şiddetlendiriyor. Riskler dengesi enflasyon yanlısı risklere doğru kaymaya devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Gelecek dönemlerde ilave faiz artışlarının da yapılabileceğinin belirtildiği açıklamada, enflasyonun 2022 sonu itibarıyla yüzde 5 ila 6 seviyesine düşmesinin beklendiği kaydedildi.

Rusya'da enflasyon ocakta yüzde 8,7 seviyesine çıkarak son 6 yılın zirvesine ulaşırken, ekonomistler, Rusya Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 9,5'e çıkartacağını tahmin ediyorlardı.

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AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

Rusya Merkez Bankası, Enflasyon, Rusya, Ekonomi, Haberler

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