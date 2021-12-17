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Rusya Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan artırdı

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan artırdı
AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını 100 baz puan artırarak yüzde 8,5'e çıkardı.

Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını 100 baz puan artırarak yüzde 8,5'e çıkardı.

Bankadan yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısının gerçekleştirilerek faiz artışı yönünde karar verildiği duyuruldu.

Rusya Merkez Bankası Yönetim Kurulu'nun faiz oranını 100 baz puan artırarak yıllık yüzde 8,5'e yükselttiği ifade edilen açıklamada, "Artan enflasyonist beklentiler dikkate alındığında, riskler dengesi önemli ölçüde enflasyon yanlısı risklere doğru kaymaktadır. Bu durum, hedeflenen enflasyonda daha önemli ve uzun süreli bir sapmaya yol açabilir." ifadelerine yer verildi.

Gelecek dönemlerde ilave faiz artışlarının da yapılabileceğinin belirtildiği açıklamada, enflasyonun 2022 sonu itibarıyla yüzde 4 ila 4,5 seviyesine düşmesinin beklendiği kaydedildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada, ülkede son 6 yılın en yüksek seviyesine yükselen enflasyona ilişkin "Enflasyon yüksek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hedefi, enflasyonu düşürmek için gereken tüm araçları kullanmak." ifadesini kullanmıştı.

Rusya'da enflasyon kasımda yüzde 8,4 seviyesine çıkarak son 6 yılın zirvesine ulaşmıştı.

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AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi Haberleri

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