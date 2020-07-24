Rusya Merkez Bankası'ndan dikkat çeken hamle! Faizi tarihin en düşük seviyesine çekti Rusya Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada yavaşlayan ekonomik faaliyetler nedeniyle politika faizinin 25 baz puanlık indirim yapıldığını açıkladı. Bu karar sonucunda faizler tarihin en düşük seviyesine indi.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 4,25 seviyesine indirerek tarihin en düşük seviyesine çekti. Böylece ülkede faizler tarihin en düşük seviyesine inmiş oldu.

RUSYA MERKEZ BANKASI'NDAN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede alınan kapsamlı kısıtlayıcı önlemlerin, ekonomik faaliyetleri olumsuz yönde etkilediğine işaret edilen açıklamada, önlemlerin yumuşatılmasına rağmen toparlanmanın kademeli olacağı vurgulandı.

FAİZİ TARİHİN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE İNDİ

Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 ile 5,5 arasında küçülmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, ülkeden sermaye çıkışının ise yıl sonu itibarıyla 40 milyar dolara ulaşacağı kaydedildi. Açıklamada, mali piyasaların hem iç hem de dış risklere tepkisinin yakından takip edileceği ifade edildi. 2015'in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, haziran ayında politika faizini yüzde 4,5'e kadar düşürmüştü.