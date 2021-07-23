Rusya Merkez Bankası faizi artırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya Merkez Bankası faizi artırdı

Rusya Merkez Bankası faizi artırdı
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Ekonomi

Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 6,5'e yükseltme kararı aldı.

Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 6,5'e yükseltme kararı aldı.

Bankadan yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısının gerçekleştirilerek faizin artışı yönünde karar verildiği duyuruldu.

Enflasyon risklerinin artması nedeniyle faiz oranının, 100 baz puanlık artışla yüzde 6,5'e çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, Rus ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi hacmine ulaşabildiği ve tüketici ile yatırım talebinin büyüdüğüne vurgu yapıldı.

Ülke ekonomisinin toparlanma sürecinde, enflasyonun düşürülmesinin planlandığı belirtilen açıklamada, gelecek toplantılarda da ilave faiz artışının gerekli olabileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Hulusi Akar Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Gülşen Buse Varol Seda Sayan
Spor Diego Muslera Aytaç Kara Burak Elmas Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rusya Merkez Bankası faizi artırdı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 15:26:57. #1.14#

title