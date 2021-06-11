Rusya Merkez Bankası faiz artırdı
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Rusya Merkez Bankası faiz artırdı

Rusya Merkez Bankası faiz artırdı
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını beklentiler doğrultusunda artırarak yüzde 5,5'e yükseltti.

Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını beklentiler doğrultusunda artırarak yüzde 5,5'e yükseltti.

Bankadan yapılan açıklamada, enflasyon risklerinin artması nedeniyle faiz oranının, 0,5 baz puanlık artışla yüzde 5,5'e çıkarıldığı duyuruldu.

Ülke ekonomisinin toparlanma sürecinde, enflasyon hedeflerinden uzaklaşma ihtimalinin arttığına işaret edilen açıklamada, gelecek toplantılarda da ilave faiz artışının gerekli olabileceği kaydedildi.

Açıklamada, Rus ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde salgın öncesi hacmine ulaşabileceği öngörüsüne yer verilirken, tüketici ve yatırım talebinin istikrarlı bir şekilde büyüdüğü belirtildi.

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Kseniya Yudayeva, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, bugünkü toplantıda faizi 0,25 veya 0,5 baz puan artırmayı planladıklarını söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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