Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, para politikası duruşunu değerlendirdi Açıklaması - Haberler Ekonomi
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Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, para politikası duruşunu değerlendirdi Açıklaması

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, para politikası duruşunu değerlendirdi Açıklaması
AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, sıkı para politikasını sonlandırmadıklarını belirterek, "Faizi bir defadan daha fazla artırmamız hala mümkün. Ancak bunun ihtimali biraz daha azaldı.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, sıkı para politikasını sonlandırmadıklarını belirterek, "Faizi bir defadan daha fazla artırmamız hala mümkün. Ancak bunun ihtimali biraz daha azaldı." dedi.

Nabiullina, Rusya Merkez Bankası'nın politika faiz oranını 100 baz puan artırarak yüzde 8,5'e çıkarmasının ardından video konferans yöntemiyle basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Bankanın artan enflasyon nedeniyle sıkılaştırdığı para politikasına yönelik döngünün henüz tamamlanmadığına işaret eden Nabiullina, "Faizi bir defadan daha fazla artırmamız hala mümkün. Ancak bunun ihtimali biraz daha azaldı. Enflasyonla ilgili durumun ve enflasyon beklentilerinin nasıl gelişeceğini izlemeye ve buna bağlı olarak karar vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Rusya'da enflasyonun 2022 sonu itibarıyla yüzde 4 ila 4,5 seviyesine gerilemesini beklediklerini ifade eden Nabiullina, "Bu yıl fiyatı artan bazı mal ve hizmetler için gelecek yıl bir düzeltmenin mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bazı durumlarda arz tarafında durumun normalleşmesini, bazı durumlarda ise talebin azalmasını öngörüyoruz." dedi.

Nabiullina, kripto paralara ise şüpheyle yaklaştıklarını belirterek, "Kripto para birimi yüksek oynaklığa sahiptir ve perakende yatırımcılar için büyük riskler taşır. Rus finansal altyapısının kripto para birimi işlemleri için kullanılmamasını savunuyoruz ve bunun uygulanması da oldukça mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

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AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi Haberleri

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