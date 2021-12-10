Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: "Dijital paralar sınır ötesi ödemeleri kolaylaştıracak" - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: "Dijital paralar sınır ötesi ödemeleri kolaylaştıracak"

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina:
AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, dijital para birimlerinin küresel bazda uygulamaya konması sayesinde sınır ötesi ödemelerin kolaylaşacağını söyledi.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, dijital para birimlerinin küresel bazda uygulamaya konması sayesinde sınır ötesi ödemelerin kolaylaşacağını söyledi.

Nabiullina, başkent Moskova'da düzenlenen "Made in Russia" adlı etkinlikte yaptığı konuşmada, dijital para birimi teknolojilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Dünyada neredeyse tüm ülkelerin dijital para birimlerine ilgi duyduğuna işaret eden Nabiullina, "Yakın gelecekte dijital para birimlerinin bu kadar hızlı gelişmesi, farklı ülkelerin dijital para platformlarının etkileşimini oluşturmaya olanak sağlayacaktır. Bu da sınır ötesi ödemeleri kolaylaştıracak." dedi.

Rusya Merkez Bankası tarafından bugün yayımlanan "Mali Piyasaların Dijitalleştirilmesi" adlı raporda ise özel kripto paraların, değerlerindeki aşırı oynaklık nedeniyle bir ödeme aracı olarak kullanılmasının uygun olmadığı belirtildi.

Rusya Merkez Bankası tarafından 25 Kasım'da yapılan açıklamada, Rusların kripto para birimleriyle yıllık işlem hacminin yaklaşık 5 milyar dolar düzeyinde olduğunu bildirilmişti.

Rus yasalarına göre, ülkede mal ve hizmetler için ödemelerde kripto para kullanılması yasakken, şirketlerin ve bireylerin dijital finansal varlıklar olarak kripto paralara yatırım yapmaları serbest.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?
Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Çok sayıda kişiyi dolandıran kripto para borsası Bitrota'nın sahibi 2 suçtan tutuklandı

Çok sayıda kişiyi dolandıran kripto para borsası Bitrota'nın sahibi 2 suçtan tutuklandı

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title