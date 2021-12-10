Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: "Dijital paralar sınır ötesi ödemeleri kolaylaştıracak"

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, dijital para birimlerinin küresel bazda uygulamaya konması sayesinde sınır ötesi ödemelerin kolaylaşacağını söyledi.

Nabiullina, başkent Moskova'da düzenlenen "Made in Russia" adlı etkinlikte yaptığı konuşmada, dijital para birimi teknolojilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Dünyada neredeyse tüm ülkelerin dijital para birimlerine ilgi duyduğuna işaret eden Nabiullina, "Yakın gelecekte dijital para birimlerinin bu kadar hızlı gelişmesi, farklı ülkelerin dijital para platformlarının etkileşimini oluşturmaya olanak sağlayacaktır. Bu da sınır ötesi ödemeleri kolaylaştıracak." dedi.

Rusya Merkez Bankası tarafından bugün yayımlanan "Mali Piyasaların Dijitalleştirilmesi" adlı raporda ise özel kripto paraların, değerlerindeki aşırı oynaklık nedeniyle bir ödeme aracı olarak kullanılmasının uygun olmadığı belirtildi.

Rusya Merkez Bankası tarafından 25 Kasım'da yapılan açıklamada, Rusların kripto para birimleriyle yıllık işlem hacminin yaklaşık 5 milyar dolar düzeyinde olduğunu bildirilmişti.

Rus yasalarına göre, ülkede mal ve hizmetler için ödemelerde kripto para kullanılması yasakken, şirketlerin ve bireylerin dijital finansal varlıklar olarak kripto paralara yatırım yapmaları serbest.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi Haberleri

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