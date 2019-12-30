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Rusya MC-21 ihracatına 2023 yılında başlayacak

Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Bakanı Denis Manturov Rusya'nın, MC-21 yolcu jetlerini Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi olmayan ülkelere 2023 itibariyle ihraç etmek üzere hazır olduğunu açıkladı.

30.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:56
Rusya MC-21 ihracatına 2023 yılında başlayacak
Federasyonu Ticaret ve Sanayi Bakanı Denis Manturov Rusya'nın, MC-21 yolcu jetlerini üyesi olmayan ülkelere 2023 itibariyle ihraç etmek üzere hazır olduğunu açıkladı.

İlk teslimatın Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yapılacağını belirten Manturov, Güneydoğu Asya ülkeleri ve Malezya'ya teslimatın 2023-2024 aralığında yapılacağını belirtti.Rusya tarafından üretilen orta mesafeli yolcu uçağı MC-21'in ilk uçuşu 2017'de gerçekleşti. Halen yerel sertifikasyon testlerinden geçmekte olan uçağın, Avrupa pazarına da yönelik testlerinin de önümüzdeki yıldan itibaren başlaması bekleniyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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