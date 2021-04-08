Rusya MB dijital ruble testlerini 2022'de yapmayı planlıyor

Rusya Merkez Bankası Birinci Başkan Yardımcısı Olga Skorobogatova, 2022 yılının tamamını dijital rubleyi test etmek için ayırmayı planladıklarını söyledi.

Rusya Merkez Bankası Birinci Başkan Yardımcısı Olga Skorobogatova, 2022 yılının tamamını dijital rubleyi test etmek için ayırmayı planladıklarını söyledi.

Çevrimiçi basın toplantısında soruları yanıtlayan Skorobogatova, testlerin ardından, test sonuçlarına dayanan bir yol haritası hazırlayacaklarını vurguladı ve bireyler ya da iş dünyasına, dijital ruble cüzdanları için depolama konusunda bir sınırlama da düşünmediklerini ekledi.

Rusya Merkez Bankası'ndan, Aralık ayında yapılan bir açıklamada da, dijital rublenin potansiyel lansmanı için bir dizi görüşmelerin yapıldığı, ancak dijital euronun başlatılması tarihine ilişkin bir karar verilmediği belirtildi. Öte yandan, Rusya'nın en büyük perakende bankası Sberbank, kendi dijital tokenini ve dijital varlık ticareti için bir platformu başlatmakla ilgilendiği yolundaki haberler i doğruladı.ABD Merkez Bankası Fed ) Başkanı Jerome Powell da önceki hafta yaptığı bir konuşmada, Fed'in bir merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) piyasaya sürülmesinde "acele etmesine gerek olmadığını" ve mevcut iki katmanlı sistemi istikrarsızlaştırmak istemediğini vurguladı ve herhangi bir potansiyel dijital para biriminin mevcut sistemle ve nakit kullanımıyla bir arada var olması gerektiği uyarısı yaptı.Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements - BIS) tarafından Pazartesi günü düzenlenen zirvede konuşan Powell, bugüne kadar dijital para birimlerinin, "iyi birer değer deposu" olamadıklarını vurguladı ve bu birimlere ilişkin düzenlemelerin henüz olması gerektiği düzeylerde olmadığına dikkat çekti. Powell, Bitcoin gibi diğer gelişmekte olan özel sektör para birimleri tarafından motive edilmediğini söyledi.Fed'in merkez bankası dijital para birimine ilişkin çalışmalarının sürdüğüne de dikkat çeken Powell, ancak, bunun gerçekleşebilmesi için Kongre'den, yönetimden ve kamuoyundan daha geniş bir destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Powell ayrıca, Fed'in bu aşamada, dijital para birimine ilişkin bir karar verebilmek için henüz hazır olmadığını ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı