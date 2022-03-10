Rusya Mariupol'de yine yerleşim yerlerini vurdu - Haberler

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Rusya Mariupol'de yine yerleşim yerlerini vurdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Rusya Mariupol'de yine yerleşim yerlerini vurdu Rus ordusu, Ukrayna'nın güneyindeki Mariupol kentinde sivil yerleşim yerlerini havadan hedef aldı.

- Rusya Mariupol'de yine yerleşim yerlerini vurdu

MARIUPOL - Rus ordusu, Ukrayna'nın güneyindeki Mariupol kentinde sivil yerleşim yerlerini havadan hedef aldı. Saldırı anı kameraya yansıdı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 15. gününde devam ediyor. Dün akşam saatlerinde çocuk hastanesi dahil farklı yerleşim yerlerine saldırı gerçekleştiren Rus ordusu, bir kez daha sivilleri hedef aldı. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, hava saldırısında yerleşim yerlerinin vurulduğu ve bazı evlerin yıkıldığı anlar kameraya yansıdı.

Rusya Mariupol'de yine yerleşim yerlerini vurdu

Rusya Mariupol'de yine yerleşim yerlerini vurdu

Rusya Mariupol'de yine yerleşim yerlerini vurdu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mariupol, Ukrayna, Saldırı, Rus, Güncel, Haberler

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