Rusya - Malta maçı ne zaman, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Eleme grup maçı Rusya - Malta saat kaçta, şifresiz mi?

2022 Dünya Kupası Eleme grup maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Rusya - Malta maçı olacak. Grubun önemli maçları arasında yer alan Rusya - Malta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak merak ediliyor. Peki, Rusya - Malta maçı ne zaman, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Eleme grup maçı Rusya - Malta saat kaçta, şifresiz mi? İşte bilgiler...