Rusya Maliye Bakanlığı tekrar döviz alımına başlıyor
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Rusya Maliye Bakanlığı tekrar döviz alımına başlıyor

13.01.2021 14:17 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:20
Rusya Maliye Bakanlığı tekrar döviz alımına başlıyor

Rusya Maliye Bakanlığı, Mart 2020'de durdurduğu döviz alımına 15 Ocak itibarıyla tekrar başlayacağını duyurdu.

Rusya Maliye Bakanlığı, Mart 2020'de durdurduğu döviz alımına 15 Ocak itibarıyla tekrar başlayacağını duyurdu.

Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 15 Ocak-4 Şubat 2021'de tekrar döviz alımı yapılacağı belirtildi.

Petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte döviz alımına tekrar başlanacağının kaydedildiği açıklamada, söz konusu alım için 106,3 milyar ruble (yaklaşık 1,43 milyar dolar) ayrıldığı bildirildi.

Rusya Maliye Bakanlığı, ülkedeki bütçe kuralları doğrultusunda yüksek petrol fiyatlarından elde edilen ilave gelirlerle döviz alıyor. Söz konusu döviz gelirleri, önce Rusya Merkez Bankası'na, ardından Ulusal Refah Fonu'na aktarılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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