Rusya Maliye Bakanlığı: Bütçe yükümlülüklerini karşılayabilecek fona sahibiz - Haberler

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Rusya Maliye Bakanlığı: Bütçe yükümlülüklerini karşılayabilecek fona sahibiz

AA, Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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Rusya Maliye Bakanlığı: Bütçe yükümlülüklerini karşılayabilecek fona sahibiz

Rusya Maliye Bakanı Yardımcısı İrina Okladnikova, Rusya Merkez Bankası'nın dondurulmuş rezervlerine müzakereler sonucunda tekrar erişmeyi beklediklerini, 2022'ye yönelik bütçe yükümlülüklerini karşılayabilecek yeterli fona ise sahip olduklarını kaydetti.

Rusya Maliye Bakanı Yardımcısı İrina Okladnikova, Rusya Merkez Bankası'nın dondurulmuş rezervlerine müzakereler sonucunda tekrar erişmeyi beklediklerini, 2022'ye yönelik bütçe yükümlülüklerini karşılayabilecek yeterli fona ise sahip olduklarını kaydetti.

Okladnikova, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yaptığı konuşmada, Rusya'nın rezervleri ve yaptırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'ya yönelik uygulamaya koyulan yaptırımları değerlendirmeye devam ettiklerine işaret eden Okladnikova, "Sürecin mali sonuçlarını değerlendiriyoruz. Elbette, müzakereler çerçevesinde (dondurulan) fonların Rusya Merkez Bankası'nın erişimine açılmasını ve bu fonların bütçe sistemi için önemli bir finansal sonuç doğurmamasını bekliyoruz." dedi.

Okladnikova, Rusya'nın bütçe yükümlülüklerini yerine getirmekte sorun yaşamayacağını belirterek, "2022'ye yönelik bütçe yükümlülüklerimizi karşılayabilecek yeterli fona sahibiz." ifadesini kullandı.

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AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

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