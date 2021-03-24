Rusya lideri Putin: "Rusya, Afrika'ya aşı tedarikine devam edecek"
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Rusya lideri Putin: "Rusya, Afrika'ya aşı tedarikine devam edecek"

24.03.2021 11:32 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:09
Rusya lideri Putin: 'Rusya, Afrika'ya aşı tedarikine devam edecek'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afrika ülkelerine Rus yapımı korona virüs aşılarını göndermeye devam edeceklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afrika ülkelerine Rus yapımı korona virüs aşılarını göndermeye devam edeceklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da kurucusu olduğu Birleşik Rusya Partisi'nin düzenlediği 'Rusya-Afrika: Gelenekleri Canlandırma' forumuna mesaj gönderdi. Forumun önümüzdeki yıl yapılması planlanan Rusya-Afrika zirvesinin öncüsü olduğunu savunan Putin, organizasyonun Rusya ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilere sağlayacağı katkıya değindi. Rusya'nın Afrika ülkeleri ile ilişkilerini değerlendiren Putin, "2019 yılında düzenlenen Rusya-Afrika zirvesi ülkemiz ve bu kıtanın devletleri arasındaki ilişkilere ivme kazandırdı. Çeşitli alanlarda varılan anlaşmaların hayata geçirilmesi için ortak çalışmalar devam etmektedir" dedi.

Korona virüs salgınına rağmen Rusya ile Afrika ülkeleri arasında diyaloğun artarak devam ettiğine işaret eden Putin, "Bunun kanıtlarından biri Afrika ülkelerinin önde gelen parlamento partilerinin temsilcilerinin katıldığı bugünkü video konferans. Gündemimizde barış ve istikrarı sağlamak, egemen devletlerin içişlerine müdahaleye karşı koymak, ekonomik ve insani bağları güçlendirmek ve tabi ki korona virüs salgını ile mücadelede gibi konular var" şeklinde konuştu.

Rusya lideri Putin, daha önce Rusya'nın geliştirdiği korona virüs aşılarının Afrika ülkelerine gönderildiğini ve hala gönderilmeye devam edildiğini hatırlatarak, "Rusya, bu alandaki deneyimlerini paylaşmaya halihazırda yaygın olarak kabul görmüş etkili aşıları tedarik etmeye ve kapsamlı tıbbi destek sağlamaya devam edecek" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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