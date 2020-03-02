Rusya lideri Putin: Kimse ile savaşmayacağız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin herhangi bir ülke ile savaşmayacağını buna karşın diğer ülkelerin de Rusya ile savaş istemeyeceği bir zemin hazırlayacaklarını söyledi
02.03.2020 10:24 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:24
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın herhangi bir ülke ile savaşmayacağını ve kimseye de Rusya ile savaşma zemini yaratmayacağını söyledi.
Rus haber ajansı TASS'a açıklamalarda bulunan Putin, "Kimseye karşı savaşmayacağız. Kimsenin de bizimle savaşmak istemeyeceği koşullar yaratacağız." ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com