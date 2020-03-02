Rusya lideri Putin: Kimse ile savaşmayacağız
Haberler » Dünya » Rusya lideri Putin: Kimse ile savaşmayacağız - Haberler

Rusya lideri Putin: Kimse ile savaşmayacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin herhangi bir ülke ile savaşmayacağını buna karşın diğer ülkelerin de Rusya ile savaş istemeyeceği bir zemin hazırlayacaklarını söyledi

02.03.2020 10:24 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:24
Rusya lideri Putin: Kimse ile savaşmayacağız

Devlet Başkanı , Rusya'nın herhangi bir ülke ile savaşmayacağını ve kimseye de Rusya ile savaşma zemini yaratmayacağını söyledi.


Rus ajansı TASS'a açıklamalarda bulunan Putin, "Kimseye karşı savaşmayacağız. Kimsenin de bizimle savaşmak istemeyeceği koşullar yaratacağız." ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler