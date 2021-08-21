Rusya lideri Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Afganistan'ı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Afganistan'da istikrar ve iç barışın sağlanmasının önemine, düzenin ve hukuka sıkı sıkıya uyulmasının önemine dikkat çekilirken, Afganistan konusunda ikili...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Afganistan'da istikrar ve iç barışın sağlanmasının önemine, düzenin ve hukuka sıkı sıkıya uyulmasının önemine dikkat çekilirken, Afganistan konusunda ikili koordinasyonu güçlendirme konusunda mutabık kalındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş'ta düşen Rusya Savunma Bakanlığına ait Be-200ES tipi uçakta hayatını kaybedenler için Putin ile Erdoğan'ın birbirine taziyelerini sunduğu belirtilirken, Türkiye'deki orman yangınlarına Rusya'nın sağladığı destek ele alındı.

Afganistan'daki gelişmelerin de ele alındığının belirtildiği açıklamada, "Afganistan çevresindeki durum ayrıntılı olarak tartışıldı. Ülkede istikrar ve iç barışın sağlanmasının önemine, düzenin ve hukuka sıkı sıkıya uyulmasının önemine dikkat çekildi. Terör ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelede görevlerin öncelikli niteliği vurgulandı. Liderler, Afgan meselelerinde ikili koordinasyonu güçlendirme konusunda anlaştı" denildi.

Putin ve Erdoğan'ın iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik konuları da görüştüğü ifade edildi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı