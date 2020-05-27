Rusya lideri Putin'e ilk dava Mikhail Ignatyev'den geldi
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Rusya lideri Putin'e ilk dava Mikhail Ignatyev'den geldi

Rusya'ya bağlı federe Çuvaşistan Cumhuriyeti'nin eski lideri Mikhail Ignatyev kendisini haksız yere azletmesi kararı nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı mahkemeye başvurdu.

Rusya lideri Putin'e ilk dava Mikhail Ignatyev'den geldi
27.05.2020 13:49 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:52

Rusya'ya bağlı federe Çuvaşistan Cumhuriyeti'nin eski lideri Mikhail Ignatyev kendisini haksız yere azletmesi kararı nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı mahkemeye başvurdu. Rusya Yüksek Mahkemesi ise,Ignatyev'in 'Rusya Devlet Başkanı' aleyhindeki davayı ilk kez kabul etti

Rusya'ya bağlı federe Çuvaşistan Cumhuriyeti'nin eski lideri Mikhail Ignatyev kendisini haksız yere azletmesi kararı nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı mahkemeye başvurdu. Rus medyasında yer alan habere göre, Rusya'ya bağlı federe Çuvaşistan Cumhuriyeti'nin eski lideri Ignatyev kendisini haksız yere azletmesi kararı nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı mahkemeye başvurdu.  Ignatyev, 'güven kaybı' nedeniyle Ocak ayında 10 yıllık görevinden alınmıştı. Ignatyev'in görevinden alınma kararının, basına yansıyan biz dizi skandalların ardından geldiği belirtildi. Söz konusu skandallar arasında Ignatyev'in, gazetecilere çeşitli ithamlarda bulunması yer alıyor. Ignatyev'in bunun ardından özür dileyerek sözlerinin çarpıtıldığını iddia ederek yine gazetecileri suçladığı ifade edildi.

İLK DURUŞMA 30 HAZİRAN'DA

Öte yandan Rusya Yüksek Mahkemesi, Ignatyev'in 'Rusya Devlet Başkanı' aleyhindeki davayı ilk kez kabul etti. İlk duruşmanın ise 30 Haziranda yapılacağı belirtildi. Ayrıca, medyada yer alan haberlerde, Ignatyev'in St. Petersburg'da hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ciddi olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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