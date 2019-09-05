Rusya lideri Putin ABD'yi uyardı: Soğuk Savaş döneminde yasaklanan füzeler üretebiliriz

Rusya lideri Putin ABD'yi uyardı: Soğuk Savaş döneminde yasaklanan füzeler üretebiliriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Soğuk Savaş döneminde yasaklanan füzeler üretebileceğini duyurdu.

05.09.2019 19:38
Rusya lideri Putin ABD'yi uyardı: Soğuk Savaş döneminde yasaklanan füzeler üretebiliriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Soğuk Savaş döneminde yasaklanan füzelerden üretebileceğini duyurdu.


"Elbette bu tip füzeleri üreteceğiz" diyen Putin, ancak bu tarz silahları ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) konuşlandırmadan kendilerinin bu yönde bir adım atmayacaklarını kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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