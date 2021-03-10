Rusya, Libya'da Dibeybe hükümetine güvenoyu verilmesini memnuniyetle karşıladı
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Rusya, Libya'da Dibeybe hükümetine güvenoyu verilmesini memnuniyetle karşıladı

10.03.2021 22:37 | Son Güncelleme: 10.03.2021 22:47
Rusya, Libya'da Dibeybe hükümetine güvenoyu verilmesini memnuniyetle karşıladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Libya'da Temsilciler Meclisinin Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'ye güvenoyu vermesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Libya'da Temsilciler Meclisinin Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'ye güvenoyu vermesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Libya'nın Kuzey Afrika'da Rusya'nın önemli bir ortağı olarak kalmaya devam edeceğine dikkat çekilerek, iki ülke arasında siyasi ilişkilerin daha da geliştirilmesi, ekonomik, askeri-teknik ve sosyal alanlarda ikili iş birliğinin yeniden yüksek seviyeye çıkarılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, Temsilciler Meclisinde alınan kararın önemine işaret edilerek, "Libya Parlamentosunun (Temsilciler Meclisi) kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Bunu Libya'da uzun süredir devam eden krizin üstesinden gelmek için önemli bir adım olarak görüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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