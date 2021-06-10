Rusya, Kuzey Makedonyalı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti
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Rusya, Kuzey Makedonyalı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

Rusya, Kuzey Makedonyalı diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Makedonya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Makedonya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Makedonya'nın geçen ay bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiği anımsatıldı.

Kuzey Makedonya'nın Moskova Büyükelçisi Olivera Çauşevska-Dimovska'nın Bakanlığa çağrıldığı belirtilen açıklamada, "Büyükelçi'ye, Kuzey Makedonya'nın Moskova Büyükelçiliğindeki çalışanın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğine ilişkin nota verildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu önlemin Kuzey Makedonya tarafının Rus diplomatı sınır dışı etme yönündeki "nedensiz" kararına karşı alındığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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