Rusya, Kuzey Koreli üç balıkçı teknesine el koydu, 262 denizciyi gözaltını aldı

Rusya, Kuzey Koreli üç balıkçı teknesine el koydu, 262 denizciyi gözaltını aldı

Rus gümrük muhafızları, izinsiz avlandıkları gerekçesiyle Kuzey Koreli üç balıkçı teknesine el koydu, içinde 262 denizciyi gözaltına aldı.

27.09.2019 10:45
Rusya, Kuzey Koreli üç balıkçı teknesine el koydu, 262 denizciyi gözaltını aldı

Rus gümrük muhafızları, izinsiz avlandıkları gerekçesiyle Kuzey Koreli üç balıkçı teknesine el koydu, içinde 262 denizciyi gözaltına aldı.


Japon Denizi'nde Rusya'ya ait olduğu iddia edilen kara sularında izinsiz avlandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan denizcilerin yakaladığı 30 bine yakın mürekkep balığı ve denizcilere ait teçhizata da el konuldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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