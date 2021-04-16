Rusya, Kuzey Kafkasya'daki askeri birliklerini tatbikat için Kırım'a gönderdi

Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin "Ordumuz hazır" sözlerinin ardından Kuzey Kafkasya'daki birliklerini tatbikat için Kırım'a gönderdiğini açıkladı.

Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin "Ordumuz hazır" sözlerinin ardından Kuzey Kafkasya'daki birliklerini tatbikat için Kırım'a gönderdiğini açıkladı.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasındaki çatışmalar sürerken, iki tarafın adımları da gerilimi arttırıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin "Ordumuz hazır" sözlerinin ardından Rusya, Kuzey Kafkasya'daki birliklerini Kırım'a gönderdi. Daha önce Hazar filosunu Karadeniz'e sevk ederek tatbikatlar yapan Rusya, Güney Askeri Bölgesi'ne bağlı Kuzey Kafkasya'da konuşlu 58. Saha Ordusu'nun, Kırım'a sevk edildiğini duyurdu. Sevkiyatın ardından Kırım'ın Opuk poligonunda, Güney Askeri Bölge Komutanı Aleksandr Dvornikov'un yönetiminde 'Fagot' ve 'Hrizantema' tanksavar güdümlü kompleks ile tatbikat yapıldığı kaydedilirken, bu tatbikatlarda taktik gruplarının alışılmadık yaklaşımlar ürettiği ifade edildi.

Rusya'nın Karadeniz Filosu ise 'Admiral Makarov' firkateyni, 'Grayvoron' ve 'Vışniy Voloçek' küçük füze gemileri, 'Samum' hava yastıklı füze gemisi, 'İvan Golubets' mayın tarama gemisi ve çıkarma gemilerinden oluşan bir deniz gücü grubunun Karadeniz'e ulaştığını duyurdu. Karadeniz'deki bu tatbikatlara Karadeniz Filosu'na bağlı savaş uçakları, helikopterler ve hava savunma sistemlerinin de kullanılacağı ifade edildi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı