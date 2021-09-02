Rusya Kuzey Deniz Yolu'nun kullanımını artırmayı hedefliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya Kuzey Deniz Yolu'nun kullanımını artırmayı hedefliyor

Rusya Kuzey Deniz Yolu'nun kullanımını artırmayı hedefliyor
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus topraklarının yüzde 18'nin Arktik bölgesinde yer aldığını belirterek, "Bu bölgelerin geliştirilmesi ve gerekli altyapıların kurulması son derece büyük bir öneme sahip. Kuzey Deniz Yolu üzerinden 2024'te 80 milyon ton kargo taşınacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus topraklarının yüzde 18'nin Arktik bölgesinde yer aldığını belirterek, "Bu bölgelerin geliştirilmesi ve gerekli altyapıların kurulması son derece büyük bir öneme sahip. Kuzey Deniz Yolu üzerinden 2024'te 80 milyon ton kargo taşınacak." dedi.

Putin, Rusya'nın en doğusunda yer alan şehirlerinden Vladivostok'ta denizcilik üzerine eğitim alan öğrencilerle bir araya gelerek Arktik bölgesine ve Kuzey Deniz Yolu'na dair değerlendirmelerde bulundu.

Çok sayıda ülkenin, Kuzey Deniz Yolu rotasını kullanmak istediğini anlatan Putin, "Kargoların Kuzey Denizi Rotası boyunca taşınması, nihai tüketici için fiyatları önemli ölçüde düşürebilmektedir." diye konuştu.

Rus topraklarının önemli bir kısmının Arktik bölgesinde yer aldığına işaret eden Putin, "Topraklarımızın yüzde 18'i Arktik bölgesinde bulunuyor. Bu bölgelerin geliştirilmesi ve gerekli altyapıların kurulması son derece büyük bir öneme sahip." dedi.

Sovyetler Birliği döneminde Kuzey Deniz Yolu üzerinden yılda yaklaşık 7 milyon ton kargo taşındığını belirten Putin, "Geçen yıl ise 33 milyon ton kargo taşındı. Kuzey Deniz Yolu üzerinden 2024'te 80 milyon ton kargo taşınacak. Rusya, bu rotayla ilgili uluslararası hukuk çerçevesinde isteyen herkesle birlikte çalışacak. Hem Avrupa ülkelerinden hem de Asya bölgesi ülkelerinden ilgi var." ifadelerini kullandı.

Putin 2018'de, Kuzey Deniz Yolu üzerinden taşınan yıllık ortalama 30 milyon tonluk kargo hacminin 2024'e kadar 80 milyon tona çıkarılması talimatını vermişti.

Kuzey Deniz Yolu üzerinden 2019'da 37 gemi geçerken bu sayı geçen yıl 62'ye ulaşmıştı.

Tokyo'dan Hamburg'a giden bir konteyner gemisinin Süveyş Kanalı üzerinden yaklaşık 48 gün seyahat etmesi gerekirken, aynı geminin Kuzey Deniz Yolu üzerinden yaklaşık 35 günlük seyahat etmesi gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Hamid Karzai Mansur Yavaş Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Münir Özkul Deniz Akkaya Ferhan Şensoy Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Muslera Salih Uçan Fatih Terim Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Rusya Kuzey Deniz Yolu'nun kullanımını artırmayı hedefliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 14:48:40. #1.14#

title