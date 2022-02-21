Rusya krizi

Anavatan Savaş Müzesininden detaylar

2014'teki çatışmalarda ölenler için duvara bırakılmış karanfiller Rusya yanlısı ayrılıkçılar ve Ukrayna ordusu arasındaki temas hattında bekleyiş sürerken, başkent Kiev'de hayat olağan şekilde devam ediyor. Başkentteki sakinlerin bir bölümü, 2014'teki çatışmalarda ölenlerin fotoğraflarının yer aldığı çiçeklerle süslenmiş panolara karanfil bırakırken bir bölümü de Anavatan Savaş Müzesini ziyaret etti.