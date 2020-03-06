Rusya, Kovid-19 salgını nedeniyle İran'dan gelecek yolculara ülkeye girişi yasakladı

06.03.2020 22:42 | Son Güncelleme: 06.03.2020 22:42

Rusya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İran'dan gelecek vatandaşlar için ülkeye girişi geçici olarak yasakladı.

Rusya Başbakanlığının basın servisinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını tehdidi nedeniyle İran'dan gelecek olanların ülkeye girişine izin verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, "Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), şahsi, eğitim, iş, turistik ve transit geçiş gerekçeleriyle İran'dan Rusya'ya gelen yabancı vatandaşların ve vatandaşlığı olmayan şahısların ülkeye girişini, 7 Mart'tan itibaren geçici süreliğine durdurma kararı aldı." ifadelerine yer verildi.

Kararın, Avrasya Ekonomik Birliği üye ülke vatandaşlarını, uçak mürettebatlarını, Rusya'da oturma izni olan resmi delegasyon üyelerini kapsamadığı belirtildi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının 10'a yükseldiğini bugün açıklamıştı.

Kaynak: AA