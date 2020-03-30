Rusya, Kovid-19'la mücadelede tıp öğrencilerini de görevlendirecek Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkede hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için tıp fakültesi öğrencilerini görevlendirecek karar alındığını bildirdi.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkede hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için tıp fakültesi öğrencilerini görevlendirecek karar alındığını bildirdi.

Muraşko, Kovid-19'la Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, salgına karşı tıbbi çalışanların sayısının artmasına yönelik kararlar aldıklarını belirtti.

İmzalanan kararda, sağlık meslek lisesi ile tıp fakültesi son sınıf öğrencileri, pratisyen hekimler, bilimsel derece kazanmak için eğitim gören aspirantura öğrencilerinin Kovid-19'la mücadele eden sağlık görevlilerine yardımcı olacağını kaydeden Muraşko, "Böylece 40 binden fazla sağlık çalışanını seferber edebiliriz." dedi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 1836'ya yükseldiği; ölenlerin sayısının ise 9'a çıktığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA