Rusya, Kovid-19'a karşı ürettiği Sputnik-V aşısının ihracatı ve yerel üretimi için Japonya'dan yanıt bekliyor
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Rusya, Kovid-19'a karşı ürettiği Sputnik-V aşısının ihracatı ve yerel üretimi için Japonya'dan yanıt bekliyor

Rusya, Kovid-19'a karşı ürettiği Sputnik-V aşısının ihracatı ve yerel üretimi için Japonya'dan yanıt bekliyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Rusya'nın Tokyo Büyükelçisi Mikhail Galuzin, ülkesinin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri Sputnik-V aşısının ihracatı ve Japonya'da üretimine hazır olduğunu söyledi.

Rusya'nın Tokyo Büyükelçisi Mikhail Galuzin, ülkesinin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri Sputnik-V aşısının ihracatı ve Japonya'da üretimine hazır olduğunu söyledi.

Rus Büyükelçi Galuzin, basın toplantısında, ülkesinin, aşı tedarikine yönelik Japonya'ya yaptığı önceki teklifi anımsatarak, "Sputnik aşısına ilişkin Japonya ile iş birliğine hazırız." dedi.

Sputnik-V aşısının 65 ülkede kullanım onayı aldığını ve Hindistan dahil bazı ülkelerde üretildiğini vurgulayan Galuzin, Rus yapımı aşının ihracatı ve Japonya'da üretimine yönelik Japon hükümetinden yanıt beklediklerini kaydetti.

Japon hükümeti, Kovid-19'a karşı, Pfizer üretimi aşıya şubat ayında, Moderna ve AstraZeneca üretimi aşılara ise hafta içinde kullanım izni vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 385 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 385 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi hayatını kaybetti.
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Rusya, Kovid-19'a karşı ürettiği Sputnik-V aşısının ihracatı ve yerel üretimi için Japonya'dan yanıt bekliyor - Haberler
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