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Rusya koronavirüse karşı tedbirleri artırıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova, yeni tip koronavirüs nedeniyle alınan tüm önlemlerin süresinin uzatıldığını belirterek, Güney Kore ile karşılıklı uçuşlar ve İran vatandaşlarına yönelik vize uygulamasında kısıtlama kararları alındığını açıkladı.

26.02.2020 20:52 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:52
Rusya koronavirüse karşı tedbirleri artırıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova, yeni tip koronavirüs nedeniyle alınan tüm önlemlerin süresinin uzatıldığını belirterek, ile karşılıklı uçuşlar ve vatandaşlarına yönelik vize uygulamasında kısıtlama kararları alındığını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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