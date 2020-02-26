Rusya koronavirüse karşı tedbirleri artırıyor
Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova, yeni tip koronavirüs nedeniyle alınan tüm önlemlerin süresinin uzatıldığını belirterek, Güney Kore ile karşılıklı uçuşlar ve İran vatandaşlarına yönelik vize uygulamasında kısıtlama kararları alındığını açıkladı.
26.02.2020 20:52 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:52
Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova, yeni tip koronavirüs nedeniyle alınan tüm önlemlerin süresinin uzatıldığını belirterek, Güney Kore ile karşılıklı uçuşlar ve İran vatandaşlarına yönelik vize uygulamasında kısıtlama kararları alındığını açıkladı.
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Kaynak: Dunya.com