Rusya, koronavirüs vakalarında Çin'i geride bıraktı Covid-19 enfekte kişi sayısının 87 bine ulaştığı Rusya, teyitli vaka sayısı bakımından virüsün çıkış noktası Çin'i geride bıraktı

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 6 bin 198 kişide daha Covid-19 görülmesiyle ülkedeki vaka sayısının 87 bin 147'ye çıktığı bildirildi.

Yeni vakaların yüzde 43,4'ünde salgın belirtilerinin bulunmadığı belirtilen açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının 7 bin 346'ya, can kaybının 794'e ulaştığı kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle