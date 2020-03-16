Rusya koronavirüs salgını nedeniyle sınırlarını yabancılara kapattı
Rusya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişini 1 Mayıs'a kadar yasaklandı.
16.03.2020 21:50 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:50
Rusya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişini 1 Mayıs'a kadar yasaklandı.
Hükumetin resmi internet sayfasında yayımlanan açıklamada, salgın nedeniyle yabancı ülke vatandaşlarının Rusya'ya girişinin yasaklandığı belirtildi.
Yasağın 18 Mart-1 Mayıs arasında uygulanacağı vurgulanan açıklamada, "Rusya'ya girişte getirilen kısıtlamalar, kalıcı oturum sahiplerini, diplomatik görevlileri, uçak ve gemi mürettebatını ve Rus havalimanlarından transit geçişleri kapsamıyor." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, yasağın, Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyeleri doğrultusunda alındığını vurgulandı.
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Kaynak: AA