Rusya, koronavirüs salgını nedeniyle Çin ile vizesiz seyahat uygulamasını askıya aldı
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Rusya, koronavirüs salgını nedeniyle Çin ile vizesiz seyahat uygulamasını askıya aldı

Rusya, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin ile turizm amaçlı vizesiz seyahat uygulamasını durdurma kararı aldı.

01.02.2020 23:53 | Son Güncelleme: 01.02.2020 23:53
Rusya, koronavirüs salgını nedeniyle Çin ile vizesiz seyahat uygulamasını askıya aldı

, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin ile turizm amaçlı vizesiz seyahat uygulamasını durdurma kararı aldı.


Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından imzalanan karara göre, koronavirüs salgını nedeniyle Çin ile vizesiz seyahat uygulaması geçici süreliğine durduruldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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