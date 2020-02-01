Rusya, koronavirüs salgını nedeniyle Çin ile vizesiz seyahat uygulamasını askıya aldı

01.02.2020 23:53 | Son Güncelleme: 01.02.2020 23:53

Rusya, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin ile turizm amaçlı vizesiz seyahat uygulamasını durdurma kararı aldı.



Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından imzalanan karara göre, koronavirüs salgını nedeniyle Çin ile vizesiz seyahat uygulaması geçici süreliğine durduruldu. Euronews.com'da Görüntüle