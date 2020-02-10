Rusya koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den gelen başkonsolosu karantinaya aldı
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Rusya koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den gelen başkonsolosu karantinaya aldı

Rusya koronavirüs nedeniyle Çin'den gelen başkonsolosu karantinaya aldı. Rusya'ya gelen Çinli Başkonsolos Cui Shaochun’dan iki hafta boyunca "evinde kalması" istendi

10.02.2020 19:59 | Son Güncelleme: 10.02.2020 19:59
Rusya koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den gelen başkonsolosu karantinaya aldı

koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den gelen başkonsolosun karantinaya alınmasını istedi.


Rus ajansı Interfax'ın haberine göre, Çinli Başkonsolos Cui Shaochun, perşembe günü yeni görevini devralmak için Ural bölgesinin en büyük şehri Ekaterinburg'a gelir gelmez Rus yetkilileri tarafından gözetim altına alındı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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