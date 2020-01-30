Rusya, koronavirüs nedeniyle Çin sınırını kapattı
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Rusya, koronavirüs nedeniyle Çin sınırını kapattı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, koronavirüsün yayılmasının önlenmesi kapsamında, Rusya'nın Çin'le olan Uzak Doğu bölgesi sınırının kapatılması talimatını verdi

30.01.2020 13:18 | Son Güncelleme: 30.01.2020 13:18
Rusya, koronavirüs nedeniyle Çin sınırını kapattı

Başbakanı Mihail Mişustin, ölümcül koronavirüsün yayılmasının önlenmesi kapsamında, Rusya'nın Çin'le olan bölgesi sınırının kapatılması talimatı verdi.


Rus Tass ajansına göre, bakanlar kurulu toplantısı öncesi açıklama yapan Mişustin, "Bugünden geçerli olmak üzere sınır kapısının kapatılması talimatını imzaladım. Gün içerisinde vürüsün yayılmasının engellenmesi kapsamında alınan diğer tedbirleri ve Uzak Doğu bölgesindeki sınırın kapatılmasıyla ilgili vatandaşları bilgilendirme yapacağız." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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