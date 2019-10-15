Rusya: "Kobani'de operasyona karşı olduğumuz tamamen yalan"

15.10.2019 09:20

Rusya Savunma Bakanlığı, basında çıkan "Rusya, Türkiye'nin Kobani operasyonuna karşı çıkıyor" haberlerini yalanladı.



Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler arasında gerçekleşen telefon görüşmesinden sonra bazı basın organlarında, Rusya'nın Türk tarafına 'Türkiye'nin Kobani operasyonuna karşıyız' ifadelerini kullandığı yer aldı. Bu iddialar Rus basınında artınca Rusya Savunma Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı.



Açıklamada, "Rus Genelkurmay Başkanı'nın Türk mevkidaşı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nın Kobani'yi kapsaması konusu görüşülmemiştir. Basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA