Rusya Kış Olimpiyatları'ndan Men Edilsin' Çağrısı

Uluslararası dopingle mücadele kurumları, Rusya'nın 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmesini talep etti.



Aralarında Fransa, İngiltere, Kanada ve Japonya'nın da bulunduğu, 17 ülkenin Ulusal Dopingle Mücadele Organizasyonları (NADOs) ortak bir bildiriyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne çağrı yaptı.



Bildiride, şubat ayında, Güney Kore'de düzenlenecek müsabakalara Rus atletlerin katılmasının yasaklanması istendi.



ABD'de yapılan ve iki gün süren toplantıların ardından gelen açıklamada UOK'a tepki de vardı. Komite, sporun temiz kalmasına dair sorumluluklarını yerine getirmemekle eleştirildi.



Rusya Olimpiyat Komitesi'nde ise bildiriye henüz bir yanıt gelmedi.



Rusya'nın uluslararası müsabakalara katılımı, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) yayınladığı bir raporun ardından tartışılır olmuştu. Söz konusu raporda, Rus sporcuların devletin desteğiyle doping alarak, beş yıl boyunca 30'dan fazla spor dalında avantaj elde ettiği, Rus makamların da dopingle ilgili yapılan analiz sonuçlarıyla oynadığı öne sürülmüştü.



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Tags: Rusya Güney Kore Doping Kış Olimpiyatları Gepost: 15 september 2017