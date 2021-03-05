Rusya, Kırımoğlu'nun Kırım'a giriş yasağını 2034'e kadar uzattı
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Rusya, Kırımoğlu'nun Kırım'a giriş yasağını 2034'e kadar uzattı

05.03.2021 18:15 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:20
Rusya, Kırımoğlu'nun Kırım'a giriş yasağını 2034'e kadar uzattı

Rusya, Kırım Tatar Türk halkının milli lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Kırım'a giriş yasağını 2034'e kadar uzattı.

Rusya, Kırım Tatar Türk halkının milli lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Kırım'a giriş yasağını 2034'e kadar uzattı.

Avukat Nikolay Polozov, Facebook'tan yaptığı paylaşımda, Kırım'a bağlı Armyansk şehrinde Kırımoğlu'na ilişkin duruşma sırasında, Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) Kırımoğlu'nun yarımadaya giriş yasağını 5 Mart 2019'ta 15 seneliğine uzattığının öğrenildiğini açıkladı.

Kırımoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kararın pratikte bir manası yok. Çünkü 2034'te ben de işgal de yok olacak. Zannedersem onların niyetleri cesedimi oraya sokmamak. Sovyetler zamanında da böyleydi, bir mahkum hapishanede öldüğünde süresi bitene kadar cesedini vermiyorlardı, bu karar da ona benziyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Kırım'ın ilhakı

Rusya, Kırım ve Sivastopol'ü 2014'te yasa dışı ilhak etmişti. Kırım Tatar Türkleri arasında potansiyel tehlike görülenler hapse atılmış ve yarımadaya girişi yasaklanmıştı.

Kırım Tatar Türk halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Türklerinin iradesini temsil eden Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Başkanı Refat Çubarov'a yarımadaya giriş yasağı konulmuştu.

Kırım Tatar Milli Meclisi, "aşırıcı örgüt" kapsamına alınarak faaliyetleri yasaklanmış, Meclis ile doğrudan bağı olan 2 bin 500 Tatar ile onlarla ilişkisi olan herkes "aşırıcı örgüt üyesi" durumuna düşmüştü.

Rus yönetiminin baskısı nedeniyle binlerce Kırım Tatar Türkü, yarımadayı terk etmek zorunda kalmıştı.

Yarımadada, Kırım Tatar Türk halkının evlerine, camilere, çocuk yuvalarına yapılan baskınlar ve "terör örgütüne üye" olma suçlamasıyla gözaltılar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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