Rusya Kırım'a geçen Ukraynalı askeri tutukladı
Rusya, yasa dışı ilhak ettiği Kırım'a geçtiği gerekçesiyle dün gözaltına alınan Ukraynalı askeri tutukladı.
03.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:29
Rusya, yasa dışı ilhak ettiği Kırım'a geçtiği gerekçesiyle dün gözaltına alınan Ukraynalı askeri tutukladı.
Kırım'ın Simferepol şehrinde bulunan mahkeme, ilhakın ardından Rusya'nın oluşturduğu hat üzerinden Kırım topraklarına geçtiği gerekçesiyle dün gözaltına alınan askerin tutuklanmasına karar verdi.
Rusya, Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni 2014'te yasa dışı şekilde ilhak etmişti.
Kaynak: AA