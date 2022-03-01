Rusya, Kiev Televizyon Kulesi'ni vurdu
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın başkentte Kiev Televizyon Kulesi'ni hedef aldığını duyurdu.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın başkentte Kiev Televizyon Kulesi'ni hedef aldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Rus birlikleri, Holokost Anma Kompleksi Babi Yar yakınındaki TV kulesine ateş açtı' denildi. Kulenin de hasar aldığı belirtilen açıklamada, kulenin bulunduğu bölgenin yerleşim yerlerine yakın olmasına dikkat çekildi.