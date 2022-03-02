Rusya, Kiev'deki merkezi ısıtma sistemini vurdu - Haberler

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Rusya, Kiev'deki merkezi ısıtma sistemini vurdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Geraşçenko, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki tren istasyonu yakınındaki merkezi ısıtma sistemlerini vurduğunu açıkladı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Geraşçenko, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki tren istasyonu yakınındaki merkezi ısıtma sistemlerini vurduğunu açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarındaki en önemli hedef olan başkent Kiev'e saldırılar artarak devam ediyor. Rusya, Kiev'e yönelik son saldırısında Kievliler için hayati öneme sahip olan ısıtma hatlarını vurdu. Kiev'in batısındaki tren istasyonu yakınında bulunan merkezi ısıtma merkezine atılan roket ile Kiev'in birçok mahallesine ısıtma sağlanamayacağı ifade edildi. Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Geraşçenko saldırıya tepki göstererek, "Kiev'i dondurmak istiyorlar. Tren istasyonu yakınındaki büyük bir ısıtma ana hattı saldırıyla tahrip edildi" dedi.

Öte yandan Rusya, dün Kiev'deki televizyon kulesini hedef almış saldırıda 1'i gazeteci olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya, Kiev'deki merkezi ısıtma sistemini vurdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, Rusya, Tren, Kiev, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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