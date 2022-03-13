Rusya, Kiev'de sivil tahliyeleri sırasında saldırı düzenledi: 7 ölü - Haberler

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Rusya, Kiev'de sivil tahliyeleri sırasında saldırı düzenledi: 7 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rusya, Kiev'de sivil tahliyeleri sırasında saldırı düzenledi: 7 ölü

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sivillerin tahliyesi sırasında Rus saldırıları sonucu 7 sivil hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sivillerin tahliyesi sırasında Rus saldırıları sonucu 7 sivil hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında sivillerin çatışmalardan zarar görmemesi adına Rusya ve Ukrayna taraflarının üzerinde anlaştığı tahliye koridorlarından ölüm haberleri geliyor. Tahliyelerin yapıldığı başkent Kiev'de kadın ve çocuklardan oluşan siviller, Baryşiv ilçesi Peremoga köyü yakınlarında Ruslar tarafından saldırıya uğradı. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "11 Mart'ta Peremoga Köyü'nden, Gostroluchya köyüne doğru yapılan tahliye sırasında işgalciler kadın ve çocuklardan oluşan sivil grubu vurdu" ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın devamında, sivillerin kendi imkanlarıyla bölgeden ayrılırken bölgeye bir saldırı gerçekleştiği ve bu tahliye koridorunun anlaşmalı bir tahliye koridoru olmadığını vurgulayan Bakanlık, "İnsanların kendi başlarına kaçmaya başladı ve bu nedenle anlaşmalı olmayan tahliye koridorundan sivillerin tahliyesine başlandı. Bu çok tehlikeli çünkü işgalciler sivilleri yok ediyor. Bu 16 günlük süreçte bu tür askeri suçların örnekleri de çoktur" dedi. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ukrayna, Saldırı, Rusya, Kiev, 3. Sayfa, Haberler

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