Rusya, Kiev Büyükelçiliğinin olağan şekilde çalıştığını duyurdu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD basınında çıkan, Rusya'nın Kiev Büyükelçiliğindeki bazı personelini tahliye ettiğine yönelik iddialara tepki göstererek, "Rusya'nın Kiev Büyükelçiliği olağan bir şekilde çalışıyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD basınında çıkan, Rusya'nın Kiev Büyükelçiliğindeki bazı personelini tahliye ettiğine yönelik iddialara tepki göstererek, " Rusya'nın Kiev Büyükelçiliği olağan bir şekilde çalışıyor. Amerikalı gazeteciler yayınladıkları bilgileri doğrulama kültürünü kaybettiler." dedi.

Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, ABD merkezli The New York Times gazetesinde yer alan, Rusya'nın Kiev'deki Büyükelçilik personelini ve ailelerini tahliye ettiği yönündeki iddiayı değerlendirdi.

Rusya'nın temsilciliklerinin, Ukrayna'daki güvenlik güçleri tarafından tahrik edildiğini öne süren Zaharova, "ABD medyası bunu yazmadı ve yazmayacak. Rusya'nın Kiev Büyükelçiliği olağan bir şekilde çalışıyor. Amerikalı gazeteciler yayınladıkları bilgileri doğrulama kültürünü kaybettiler" ifadelerini kullandı.

Haberi yapan gazetecilerin, Rusya Dışişleri Bakanlığına söz konusu iddiayı sormadıklarını belirten Zaharova, "Amerikan gazetesi bize yorum için ulaşsaydı, gerekli bilgileri alırdı. Ancak o zaman da hikayeyi yayımlama istekleri kalmazdı ve bir kez daha Rusya'nın 'saldırganlığı' konusunda uydurma bir haber yapma fırsatı kaçardı." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko da Ukrinform'a yaptığı açıklamada, söz konusu tahliye iddiaları hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

The New York Times'ın isminin verilmediği bir Ukraynalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, Rusya'nın Kiev'deki Büyükelçiliği ve Lviv'deki Konsolosluğundaki bazı diplomat ve ailelerini tahliye ettiği öne sürülmüştü.