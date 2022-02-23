Rusya Kiev Büyükelçiliğindeki bayrağını indirdi

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçilik binasındaki bayrağını indirdi. OHAL ilan edilen Ukrayna'da polisin dün gösterilere sahne olan Rusya büyükelçilik binası önündeki geniş güvenlik tedbirleri artarak devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'daki tüm diplomatik personelini tahliye etmeye karar vermesinin ardından Kiev'deki Rusya Büyükelçilik binasındaki Rusya bayrağı indirildi. Dün gösterilere sahne olan büyükelçilik binasının önünde polis, geniş güvenlik önlemleri alırken, bina çevresinde adeta kuş uçurtulmuyor. Dünkü gösterilerde bina korkuluklarına bırakılan "Cehenneme hoş geldiniz" yazısı ise dikkat çekti.

UKRAYNA-RUSYA KRİZİNDE TANSİYON GİDEREK YÜKSELİYOR

Rusya'nın Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki ayrılıkçı bölgeleri tanıması ve "barış gücü" adını verdiği askerlerini göndereceğini dair açıklamaları tansiyonu yükseltti. Ukrayna, Rusya'nın açıklamalarının ardından 1 ay süreyle Donbass dışındaki tüm bölgelerde OHAL ilan ederek, 36 bin yedek askeri göreve çağırmıştı.

(İHA)