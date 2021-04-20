- Rusya kendi uzay istasyonunu kuruyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

- Rusya kendi uzay istasyonunu kuruyor

İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK - Haberler | Güncel

- Rusya kendi uzay istasyonunu kuruyor Rusya Federal Uzay Ajansı Başkanı Dmitriy Rogozin, uzay istasyonu kurmaya başladıklarını belirterek ilk görüntüleri paylaştı.

- Rusya kendi uzay istasyonunu kuruyor

MOSKOVA - Rusya Federal Uzay Ajansı Başkanı Dmitriy Rogozin, uzay istasyonu kurmaya başladıklarını belirterek ilk görüntüleri paylaştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz hafta bir toplantıda kendi uzay istasyonlarını kurabileceklerini duyurmasından sonra Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) açıklama geldi. Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, sosyal medya hesabı üzerinden uzay istasyonu kurmaya başladıklarını belirterek hazırlıklara yönelik görüntüler paylaştı. Rogozin, "Yeni Rus uzay istasyonu için ilk modül çalışmaya başladı" ifadelerini kullanarak sürecin "Enerji" Roket ve Uzay Şirketi tarafından yönetildiğini ve istasyonun 2025 yılında uzaya çıkarılmasının hedeflendiği bilgisini paylaştı.

Rogozin tarafından yayınlanan görüntülerde uzay istasyonunun oluşumunda kullanılması amaçlanan kapsülün yapımı için mühendislerin ve çalışanların çalışmalarını sürdürdüğü ve kapsülün dış kaplama inşasının büyük oranda tamamlandığı görüldü.

Önceki gün açıklama yapan Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov ise Uluslararası Uzay İstasyonu'nun oluşumunda yer alan ABD, Kanaca, Japonya ve Avrupa ile anlaşmalarının 2024 yılında sonlanacağını ifade ederek, "Ortaklarımızı 2025'te Uluslararası Uzay İstasyonu projesinden çıkacağımız konusunda dürüstçe bilgilendirmemiz lazım" demişti.

- Rusya kendi uzay istasyonunu kuruyor
- Rusya kendi uzay istasyonunu kuruyor
- Rusya kendi uzay istasyonunu kuruyor
- Rusya kendi uzay istasyonunu kuruyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK

Putin, Biden'ın davet ettiği İklim Zirvesi'ne katılacak
Putin, Biden'ın davet ettiği İklim Zirvesi'ne katılacak
Uydu görüntüleri paylaşıldı! Rusya'nın Ukrayna ile savaş planı ifşa oldu
Uydu görüntüleri paylaşıldı! Rusya'nın Ukrayna ile savaş planı ifşa oldu
Son dakika haber | Beyaz Saray: Navalnıy ölürse, bunun Rusya hükümeti için sonuçları olur
Son dakika haber | Beyaz Saray: Navalnıy ölürse, bunun Rusya hükümeti için sonuçları olur
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Faik Öztrak Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Hakan Kutlu Gökhan Gönül Abdullah Avcı Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: - Rusya kendi uzay istasyonunu kuruyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 17:42:24. #1.14#

title