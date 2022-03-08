Rusya, kendi topraklarına doğru açılan insani koridorlar için bugün ateşkes ilan etti - Haberler

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Rusya, kendi topraklarına doğru açılan insani koridorlar için bugün ateşkes ilan etti

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Rusya, kendi topraklarına doğru açılan insani koridorlar için bugün ateşkes ilan etti

Rusya Savunma Bakanlığı dün gece geç saatlerde yaptığı açıklamayla insani koridorlar için bugün Moskova saatiyle 10.00'da ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı dün gece geç saatlerde yaptığı açıklamayla insani koridorlar için bugün Moskova saatiyle 10.00'da ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı da açıklamayı yayınlayarak teyit etti ancak insani koridorların Rusya topraklarına doğru açılacağı belirtildi. Ukrayna tarafından kamuya henüz açıklama yapılmadı.

Rusya Savunma Bakanlığı resmi Telegram açıklamasında Ukrayna tarafı ile anlaşarak insani yardım koridorlarını açılacağını ifade etti. Bakanlık açıklamasında Kiev, Çernigiv, Sumi, Harkiv ve Mariupol şehirlerinden sivilleri tahliye etmek insani koridorlar açacağını belirterek tahliyelerin Belarus'un Gomel kenti üzerinden Rusya'ya doğru yapılacağını belirtti.Ukrayna resmi kurumları tarafından henüz kamuya bu konuda teyit açıklaması yapılmadı. Rusya'nın açıklamasında "Ukrayna tarafı, bu açıklamayı 8 Mart 2022'de (Moskova saati ile) 03: 00'e kadar Ukrayna medyasında Ukraynaca ve Rusça dillerinde yayınlamak zorundadır" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı - Dünya

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