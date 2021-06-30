Rusya, KEİ'de Karadeniz bölgesinde ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesini hedefliyor
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Rusya, KEİ'de Karadeniz bölgesinde ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesini hedefliyor

Rusya, KEİ'de Karadeniz bölgesinde ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesini hedefliyor
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) kapsamında Karadeniz bölgesinde siyasetten arındırılmış diyalog ile ekonomi alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesini hedeflediklerini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) kapsamında Karadeniz bölgesinde siyasetten arındırılmış diyalog ile ekonomi alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesini hedeflediklerini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 43. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na video konferans yoluyla katıldı.

KEİ'nin 30. yıl dönümü organizasyonlarının hazırlığı ile ilgili konuların ele alındığı toplantıda Lavrov, Rusya'nın 2022'nin ikinci yarısında üsteleneceği KEİ dönem başkanlığında "Karadeniz bölgesinde siyasetten arındırılmış pragmatik diyalog ile ekonomi alanında iş birliğinin güçlendirilmesini hedeflediklerini" vurguladı.

1992'de kurulan KEİ, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Rusya, Ukrayna dahil 13 ülkeden oluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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