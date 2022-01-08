Rusya, Kazakistan'a nakliyesi devam eden KGAÖ kuvvetlerinin görüntülerini paylaştı - Haberler
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Rusya, Kazakistan'a nakliyesi devam eden KGAÖ kuvvetlerinin görüntülerini paylaştı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece ve bugün devam eden KGAÖ barışı koruma kuvvetlerinin Kazakistan'a nakliyesinden görüntüler paylaştı.

? Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece ve bugün devam eden KGAÖ barışı koruma kuvvetlerinin Kazakistan'a nakliyesinden görüntüler paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında ' Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Il-76 askeri nakliye uçağı, Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri'nin KGAÖ barışı koruma kuvvetlerinin askeri teçhizatlı birliğini Kazakistan Cumhuriyeti Almatı havaalanına teslim etti' ifadelerini kullandı.

KGAÖ barışı koruma kuvvetlerindeki Rus birliğinin nakliyesi, Kazakistan Almatı ve Zhitygen havalimanlarına Moskova, İvanovo ve Ulyanovsk bölgelerindeki havalimanlarından askeri nakliye uçaklarıyla devam ettiğini belirten Savunma Bakanlığı, birliklerin nakliye görüntülerini paylaştı.

Rusya, Kazakistan'a nakliyesi devam eden KGAÖ kuvvetlerinin görüntülerini paylaştı

Rusya, Kazakistan'a nakliyesi devam eden KGAÖ kuvvetlerinin görüntülerini paylaştı

Rusya, Kazakistan'a nakliyesi devam eden KGAÖ kuvvetlerinin görüntülerini paylaştı

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