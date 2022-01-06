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Son dakika haber... Rusya, Kazakistan'a hava indirme birliği gönderdi

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre - Rusya, Kazakistan'a hava indirme birliği gönderdi Rusya Savunma Bakanlığı, Kazakistan'ın talebi üzerine ülkeye hava indirme birlikleri gönderildiğini duyurdu.

- Rusya, Kazakistan'a hava indirme birliği gönderdi

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanlığı, Kazakistan'ın talebi üzerine ülkeye hava indirme birlikleri gönderildiğini duyurdu.

Kazakistan'da sıvılaştırılmış petrol gazı fiyatlarına zam yapılmasına tepki olarak başlayan protestoların şiddet olaylarına dönüşmesiyle hükümetin Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünden yardım talebine yanıt geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Kazakistan'ın talebi doğrultusunda ülkeye hava indirme birlikleri gönderildiğini duyurdu. Kazakistan'ın Almatı kentine gönderilen birliklerle ilgili yapılan resmi açıklamada, "6 Ocak 2022'de kabul edilen Kolektif Güvenlik Konseyi'nin kararına uygun olarak Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün Barış Gücü, durumu istikrara kavuşturmak ve normalleştirmek için sınırlı bir süreyle Kazakistan'a gönderildi. Rusya Hava Birlikleri'ne bağlı alt bölümler ve askeri birlikler, KGAÖ barış güçlerine dahil edildi. Rus birliklerinin uçakla Kazakistan topraklarına sevkine devam ediliyor" denildi. Rus birliklerinin Kazakistan'a gönderilen KGAÖ barış gücünün bir parçası olduğu ifade edildi.

KGAÖ'de Rusya, Belarus, Ermenistan, Tacikistan ve Kırgızistan bulunuyor. KGAÖ ülkelerinin Kazakistan'a ne kadar asker göndereceği ise bilinmiyor.

Öte yandan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, dün yaptığı konuşmada ülkedeki krizin aşılması konusunda KGAÖ'ye üye ülkelerden Kazakistan'a yardım etmeleri için örgüte başvurduğunu duyurmuştu. Ermenistan da KGAÖ barış gücü kapsamında Kazakistan'a sınırlı bir süre için 70 asker gönderileceğini açıklamıştı.

Son dakika haber... Rusya, Kazakistan'a hava indirme birliği gönderdi

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İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Son Dakika Haberleri

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