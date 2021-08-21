Rusya, Kasım 2020'den beri Ermenistan'a silah sevk ediyor
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Rusya, Kasım 2020'den beri Ermenistan'a silah sevk ediyor

Rusya, Kasım 2020'den beri Ermenistan'a silah sevk ediyor
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Ermenistan ordusunu tümüyle yenilemek istediklerini belirterek, "Kasım 2020'den bu yana cephaneliğimizin modernizasyonu ve yenilenmesi için Rusya'dan silahlar aldık.

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Ermenistan ordusunu tümüyle yenilemek istediklerini belirterek, "Kasım 2020'den bu yana cephaneliğimizin modernizasyonu ve yenilenmesi için Rusya'dan silahlar aldık." dedi.

Grigoryan, Ermenistan Kamu Televizyonu adlı kanala verdiği röportajda, Rusya'nın ülkeye gerçekleştirdiği silah sevkiyatlarına dair açıklamalarda bulundu.

Ermenistan hükümetinin, ordusunun "yenilenmesine" dair süreci en kısa sürede tamamlamayı hedeflediğini belirten Grigoryan, "Ermenistan hükümeti, ordusunu tümüyle yenilemek istiyor. Kasım 2020'den bu yana cephaneliğimizin modernizasyonu ve yenilenmesi için Rusya'dan silahlar aldık. Bu kalıcı bir süreç oldu." ifadelerini kullandı.

"Yurt dışına silah sevkiyatı, Rusya'nın egemenlik hakkıdır"

Ermenistan hükümetince 18 Ağustos'ta yapılan açıklamada, ülke ordusunun modernleştirilmesi ve yenilenmesine dair süreçte Rusya ile iş birliği yapılacağı belirtilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Yurt dışına silah sevkiyatı, Rusya'nın egemenlik hakkıdır. Rus tarafı, bölgede bir güç dengesini koruma ihtiyacını dikkate alıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Dağlık Karabağ ve çevresindeki illeri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmak için 27 Eylül 2020'de operasyon başlatan Azerbaycan ordusu, 10 Kasım 2020'de sona eren savaşta hem topraklarını işgalden kurtarmış hem de Ermenistan ordusuna büyük darbe vurmuştu.

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi (UNEC) araştırmasına göre, Ermenistan, savaşta 4,8 milyar dolar değerinde silah kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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